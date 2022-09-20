أبدى مهاجم برشلونة، البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي، سعادته بالانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني، مشيدًا في الوقت ذاته بلاعبي البارشا الشباب.

ليفاندوفسكي يتحدث عن تجربته مع برشلونة:

وانضم ليفاندوفسكي صاحب الـ34 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذا الصيف، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 45 مليون يورو.

وقال المهاجم البولندي خلال تصريحاته لصحيفة “سبورت” الكتالونية: “منذ أيام الأولى في برشلونة شعرت أنني في المكان المناسب والوقت المناسب”.

وتابع: “أنا فخور بتواجدي في برشلونة، ولم أتوقع أن يغني الجمهور باسمي في ملعب كامب بهذه السرعة، كل هذا يجعلني أشعر وكأنني في برشلونة منذ فترة طويلة”.

وواصل ليفاندوفسكي حديثه قائلًا: “أتحدث اللغة الإسبانية بشكل أفضل، ويمكنني الآن طلب الطعام بنفسي، أتعرف على الثقافة والمدينة وأتكيف مع الحياة في برشلونة بشكل يومي”.

إشادة باللاعبين الشباب:

وأشاد البولندي بلاعبي برشلونة الشباب، وقال: “بيدري وجافي وفاتي وفيران، حريصون على التحدث والسؤال بشكل مستمر.. أشاركهم معرفتي وخبرتي لأني أرى مدى سرعة تطورهم مع الفريق”.