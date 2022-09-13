يأمل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في مواصلة تألقه مع برشلونة الإسباني، وقيادته لتجاوز عقبة بايرن ميونيخ اليوم.

البايرن ضد برشلونة:

ومن المقرر أن يلعب البايرن ضد برشلونة على ملعب أليانز أرينا، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ منافسات دوري أبطال أوروبا بالفوز خارج ملعبه على الإنتر بهدفين دون رد، فيما نجح برشلونة في الفوز على فيكتوريا بلزن بخمسة أهداف مقابل هدف.

ليفاندوفسكي يتألق:

واعتاد ليفاندوفسكي على التألق أمام أنديته السابقة، حيث سبق أن خاض 26 مباراة مع بايرن ميونيخ ضد فريقه السابق بوروسيا دورتموند، ونجح في تسجيل 27 هدفًا وصنع 3 آخري، ليحقق 19 فوزًا، وتعادل وحيد، وخسر 6 مرات.

ويُقدم ليفاندوفسكي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، حيث شارك معه في 6 مباريات بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 9 أهداف وصنع هدفين، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 6 أهداف.