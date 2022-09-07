هل تبدأ صباحك بالقهوة؟ في حين أن لهذه المادة العديد من الفوائد الصحية إلا أن بعض الأبحاث تشير إلى أن تناولها على معدة فارغة ليس مفيدًا، وفي هذا الإطار، إليك 3 آثار جانبية محتملة لهذا الفعل.

3 آثار جانبية محتملة:

1- مستويات السكر في الدم

بحسب موقع Daily Health Post، فإن تناول القهوة على معدة فارغة يؤثر على مستويات السكر في الدم، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2020 أنه يضعف بشكل كبير التحكم في نسبة السكر في الدم؛ لذا فالأفضل تناولها بعد تناول الطعام أولًا.

2- ارتجاع المريء

عندما تأخذ قضمة من الخبز أو رشفة من الماء، يفتح صمام في الجزء العلوي من معدتك يسمى العضلة السفلية العاصرة للمريء، وهي تسمح للطعام أو الشراب بدخول معدتك، وبمجرد دخوله، يُغلق الصمام مرة أخرى، وتعمل القهوة على ارتخاء العضلة العاصرة للمريء، ونتيجة لذلك، قد لا يتم إغلاق الصمام تمامًا.

ويسمح هذا لحمض المعدة بالانزلاق مرة أخرى إلى المريء، مما يسبب حالة تسمى ارتجاع المريء، وحينها يشعر الشخص بالحموضة المعوية أو بإحساس حارق في صدرك.

3- القلق والتوتر

التأثير الجانبي التالي الذي قد تواجهه من شرب القهوة على معدة فارغة هو الشعور بالتوتر أو القلق؛ وذلك لأن الجسم يمتص الكافيين بسرعة، والأفضل لحل هذه المشكلة هو تناول قهوتك بعد وجبة غنية بالألياف، مما قد يؤدي إلى زيادة إبطاء معدل امتصاص الكافيين.

أفضل وقت لشرب القهوة:

أفضل وقت لشربها هو بعد تناول الإفطار بوقت قصير، فإذا كنت تتناولها قبل تناول الطعام فأنت معرض لجميع الأعراض المذكورة سابقًا، والأفضل الامتناع عن تناول الكافيين لبضع ساعات بعد الاستيقاظ.

وينبغي تجنب القهوة في فترة ما بعد الظهر، وكذلك قبل النوم بحوالي 6 ساعات، وبخلاف تلك الأوقات السابقة، فإن أي وقت مناسب لتناول القهوة.