كشف التقني سالم الدلبحي، أن العمر الافتراضي والرسمي لاستخدام الأطفال لتطبيق التيك توك هو 13 عاما، مؤكدًا أن ما نقص عنه يكون مخالفًا.

فيديو | التقني سالم الدلبحي: العمر الافتراضي لاستخدام الأطفال لموقع التيك توك 13 عاما.. ومدة الاستخدام اليومي للأطفال له هو 75 دقيقة#الراصد pic.twitter.com/CWxQq62Gyu — الراصد (@alraasd) September 13, 2022

وأضاف الدلبحي في تصريحات لبرنامج “الراصد” على قناة “السعودية”، أن ما زاد عن هذا العمر الافتراضي يجب أن يكون بإشراف الوالدين.

مدة الاستخدام اليومي للتيك توك

ولفت إلى أن مدة الاستخدام اليومي للتيك توك من قبل الأطفال هو 75 دقيقة يوميًا حسب بعض الإحصائيات، أما بشأن التكرار وجدوا أن بعضهم يتكرر عليه التطبيق أكثر من 8 مرات يوميًا.

رقابة أبوية

وشدد على ضرورة أن تفرض الأسر على أطفالها الرقابة الأبوية والأمان العائلي، بالإضافة إلى تشريع بعض الدول قوانين تتناسب مع أطفال مجتمعاتهم، حيث خصصت عدة دول في دليل الاستخدام، العمر الافتراضي للأطفال من 16 لـ18 عامًا.