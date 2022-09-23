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مبابي يكشف سر تألقه مع فرنسا

2022-09-23 الساعة 4:56
مبابي يكشف سر تألقه مع فرنسا
المواطن - الرياض

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كشف النجم كيليان مبابي فوارق بين مهامه مع المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، وفريقه باريس سان جيرمان.

فوز فرنسا

ولعب منتخب فرنسا ضد النمسا بالأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أمم أوروبا، وانتهت المباراة بفوز الديوك بهدفين دون رد عن طريق مبابي وأوليفييه جيرو عند الدقيقتين 55 و65.
المنتخب الفرنسي
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

تألق مبابي

وعلق مبابي خلال تصريحاته لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، قائلًا: “لدي حرية أكبر في الملعب مع المنتخب الفرنسي، ألعب بطريقة مختلفة وأكون مطالبًا بمهام مختلفة عن باريس”.
مبابي
المهاجم الفرنسي – المصدر @FrenchTeam
وتابع تصريحاته قائلًا:  “المنتخب الفرنسي يضم جيرو، فهو رأس حربة يمنحني فرصة للانطلاق في المساحات، وهذ الأمر ليس موجودًا في بي إس جي بل أحيانًا يتم تكليفي بمهام رأس الحربة”. وأضاف: “أنا مستمتع دائمًا، وحالتي البدنية جيدة جدًا، والأولوية للمنتخب، أتمنى أن أشارك في مباراة الدنمارك، أنا جاهز دائمًا للمشاركة في كل المباريات، حتى مع فريقي، لقد قال المدرب جالتيه أنه سيلجأ لتدوير التشكيل الأساسي”.
مبابي مع منتخب فرنسا
المهاجم الفرنسي – المصدر @FrenchTeam
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