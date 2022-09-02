يبدو أن المدير الفني الأوروغوياني روبرت سيبولدي في طريقه للرحيل عن النادي الأهلي، بعد البداية السيئة للفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم.

الأهلي يُعاني في انطلاقة دوري يلو

وأحبط الأهلي جماهيره بعد هبوطه لدوري يلو، حيث بدأ الفريق الأول لكرة القدم الموسم الحالي بالتعادل الإيجابي على أرضه ضد القيصومة، قبل أن يخسر بهدفين دون رد أمام الأخدود، ليحتل المركز الـ14 برصيد نقطة واحدة.

وجاءت البداية المخيبة للآمال للفريق، لتضطر إدارة ماجد النفيعي لتقديم استقالتها إلى وزارة الرياضة، وتم تكليف وليد معاذ برئاسة النادي، وفتحت الإدارة الجديدة المدرجات للجماهير بالأمس لدعم اللاعبين.

سيبولدي قد يرحل

وأصبحت فرص سيبولدي في الاستمرار مع الأهلي صعبة، في ظل المستوى الذي يُقدمه اللاعبين معه، حيث فشل في ترك أي بصمة فنية، كما عانى الفريق تحت قيادته في الجولات الحاسمة بدوري المحترفين وهذا الموسم أيضًا.

ويتوقع أن تكون مباراة الأهلي ضد الخلود التي ستُقام في جدة، يوم الاثنين المقبل، هي الاختبار الحاسم في مسيرة سيبولدي مع الراقي، وفي حالة التعادل أو الخسارة ستتم الإدارة قرارًا بإقالته.

وقد تتجه الإدارة للاستعانة بمدير فني سعودي، لديه خبرة باللاعبين والمنافسات، أو استقدام مدرب أجنبي صاحب خبرة في دوري الدرجة الأولى، وفي هذه الحالة يُعد التونسي الحبيب بن رمضان الأقرب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).