يأمل نجم الريدز، المصري الدولي محمد صلاح في التألق خلال مباراة نابولي ضد ليفربول، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

نابولي ضد ليفربول

ومن المقرر أن يلعب نابولي ضد ليفربول، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب “دييغو مارادونا”.

محمد صلاح أمام نابولي

ولعب محمد صلاح 9 مباريات ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، بقمصان فيورنتينا، روما وليفربول، ونجح في تسجيل هدفين وصنع مثلهما، ويطمح لقيادة الريدز لتحقيق انطلاقة قوية في دوري أبطال أوروبا وتحقيق الفوز.

ولعب صلاح مع فيورنتينا ضد نابولي مباراة واحدة في الدوري الإيطالي موسم 2014/ 2015، وشارك مع روما في 4 مواجهات، تعادل سلبيًا في موسم 2015/ 2016، وقاد فريقه للفوز إيابًا بهدف من صناعته.

وقاد محمد صلاح، روما للفوز على نابولي بنتيجة 3/1 في الدوري الإيطالي موسم 2016/ 2017، حيث سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، ولعب في مباراة الإياب التي خسرها فريقه بهدفين مقابل هدف.

وواجه صلاح، نابولي 4 مرات مع ليفربول ضمن منافسات مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وخسر في موسم 2018/ 2019 بهدف نظيف، وفاز في المباراة الأولى بالنتيجة ذاتها، وسجل الهدف.

وفي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/ 2020، لعب محمد صلاح المواجهتين بالكامل، ولم يساهم في تسجيل أي هدف، وخسر ليفربول ذهابًا بهدفين دون رد، وخيم التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 على لقاء الإياب.