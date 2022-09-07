يُقدم النجم المغربي مراد باتنا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي في دوري روشن السعودي.

مراد باتنا يتألق

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية النجم المغربي وأشاد بمستواه، وعلق قائلًا: “للموسم الثالث على التوالي.. مراد باتنا يواصل إبداعاته في دورينا”.

وساهم مراد باتنا في تسجيل 3 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في هز الشباك مرتين، وصنع آخر، وقام بـ50 تمريرة ناجحة، وبلغت دقة تمريراته 83.3%.

الفتح يستعد لمواجهة الطائي

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة نظيره الطائي، مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط من 3 مواجهات، فيما يقع الطائي في المركز الخامس بـ6 نقاط من مباراتين.