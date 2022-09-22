تركت عدد من المهندسات اجتماعات المكاتب والجلوس أمام الأجهزة متجهين إلى المواقع وسط حرارة الشمس الحارقة، من أجل الإشراف المباشر على أعمالهن ومخططاتهن في تجهيز المنازل.

فيديو | تحت أشعة الشمس.. مهندسات سعوديات:

نعمل طوال الوقت للإشراف على بناء المنازل وقرار التوطين خدمنا #الراصد pic.twitter.com/HWvH7loxel — الراصد (@alraasd) September 21, 2022

متابعة وإشراف

وفي تقرير نشره برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، قالت المهندسة الإنشائية نوال العنزي، إنها في الموقع اليوم تشرف على المقاول الموجود في المكان، وتتابع طريقة تنفيذ مخططات بناء المنزل لضمان خروج التنفيذ الذي تم تصميمه بشكل صحيح بنسبة 100%.

فضل التوطين

وأعطى فرصة توطين مجال الهندسة للفتيات الإبداع في مجال تصاميم المنازل، إذ أكدت المهندسة حنين الصميع مهندسة تصميم داخلي، أن البنات تستطيع أن تعمل في المواقع وتشرف بنفسها على مخططاتهن بالموقع، ما يعكس أن قرار التوطين جاء في صالحهن.