يأمل نجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند لمواصلة تألقه، وهز شباك حارس مرمى إشبيلية، المغربي الدولي ياسين بونو خلال مباراة الفريقين اليوم.

مباراة إشبيلية ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن تُقام مباراة إشبيلية ومانشستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، وذلك في إطار مواجهات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

صراع خاص بين هالاند وياسين بونو

وتشهد مباراة إشبيلية ومانشستر سيتي صراعًا خاصًا بين هالاند وبونو، وتكرر خلال منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي، حينما كان المهاجم النرويجي لاعبًا في بوروسيا دورتموند.

ونجح هالاند في تسجيل 4 أهداف خلال مباراتي بوروسيا دورتموند وإشبيلية، بينهم ثنائية في مواجهة الإياب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، ليخطف فريقه الألماني بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وشهدت مباراة الإياب مشادة شهيرة بين الثنائي، حيث سدد المهاجم النرويجي ركلة جزاء، وتصدى لها بونو وصرخ في وجهه، قبل أن يقرر الحكم إعادتها، لينجح في هز شباك حارس المرمى المغربي.

ويُقدم هالاند مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث خاض 6 مباريات، ونجح في تسجيل 10 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.