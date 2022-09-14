يستعد الفريق الكروي الأول بنادي أتلتيكو مدريد لمواجهة غريمه وجاره ريال مدريد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وستقام المباراة بين قطبي مدريد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” واندا ميتروبوليتانو” معقل فريق الأتلتيكو.

أتلتيكو مدريد يستهدف الفوز على جاره

ويسعى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، بعد خسارته أمس الثلاثاء أمام فريق باير ليفركوزن الألماني بثنائية دون رد في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

الأتلتيكو يحتل حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، وذلك بعد فوزه في 3 مباريات والتعادل في مباراة والخسارة في مباراة.

جدير بالذكر أن نادي أتلتيكو مدريد كان فاز يوم السبت الماضي على نادي سيلتا فيجو برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.