تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو في انطلاقة منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

نادي الاتحاد يحقق البداية الدفاعية الأفضل:

وظهر نادي الاتحاد مع نونو سانتو بشكل مميز على الصعيد الدفاعي هذا الموسم، حيث إنه لم يستقبل أي هدف حتى الآن، ونجح في الفوز على الفتح بثلاثية دون رد، والرائد بهدف نظيف، وتعادل سلبيًّا مع الرائد.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، الذي يُحافظ فيها الاتحاد على نظافة شباكه أول 3 جولات، حيث استقبل هدفًا واحدًا مرتين في موسمي 2011/ 2012 و2020/ 2021.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الحفاظ على نظافة شباكه خلال أول 3 جولات من دوري المحترفين 4 مرات، وحافظ عليها في جولة واحدة في 6 مواسم، وتُعد أكبر حصيلة تهديفية تلقاها موسم 2018/ 2019 بـ9 أهداف.

العميد في دوري روشن السعودي:

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، خلف الشباب المتصدر بـ9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال صاحب المركز الثاني.