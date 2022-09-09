يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة مدربه الإسباني فيسينتي مورينو مستوى مميزًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

الشباب يكتسح الطائي برباعية

ولعب الشباب ضد الطائي بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ونجح الليوث في تحقيق فوز عريض برباعية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق الأهداف عن الهلال الوصيف، فيما تجمد رصيد الطائي عند 6 نقاط في المركز الخامس.

نادي الشباب يتألق في الدوري

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق بداية قوية بدوري روشن السعودي، وحقق رقمًا غائبًا، بعدما فاز في أول 3 مباريات على التوالي للمرة الأولى منذ موسم 2014/ 2015 دون أن يستقبل أهدافًا.

ويُعد الشباب مع مورينو هو الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 11 هدفًا، كما أنه الأقوى دفاعيًا، حيث إنه نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال الجولات الثلاث الأولى.

ويُعتبر فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره الطائي هو الثاني في تاريخ مواجهاتهما ضمن منافسات دوري المحترفين، حيث سبق وفاز عليه بثلاثية نظيفة الموسم الماضي، وتعادلا إيجابيًا في حائل.