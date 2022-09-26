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نفاد 80% من تذاكر قمة النصر والاتحاد
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إنشاء موقع إمام بمكتبة رقمية شاملة
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45m

إطلاق وثيقة القاهرة لتعزيز ثقافة الاجتهاد
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إتلاف 10 ملايين جرعة لقاح موديرنا
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نفاد 80% من تذاكر قمة النصر والاتحاد

2022-09-26 الساعة 12:45
نفاد 80% من تذاكر قمة النصر والاتحاد
المواطن - مروة نبيل

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أعلن ملعب مرسول بارك عن عدد التذاكر المباعة لكلاسيكو النصر والاتحاد المرتقب، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

إقبال جماهيري:

وتشهد تذاكر قمة النصر والاتحاد إقبالًا كبيرًا من قبل الجماهير، حيث أعلن ملعب مرسول بارك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نفاد 80% من التذاكر، علمًا بأن السعة الرسمية 25 ألف متفرج. ومن المتوقع أن يتم بيع جميع تذاكر الكلاسيكو المرتقب بالكامل خلال الساعات المقبلة، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين، لمواصلة النتائج الإيجابية والتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي هذا الموسم.
مرسول بارك
عدد التذاكر المباعة – المصدر @VictoryArena_sa

مباراة النصر والاتحاد:

وستُقام مباراة النصر والاتحاد، يوم 2 أكتوبر المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC
وقبل المباراة المقبلة، يحتل نادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الرابع.
الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
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