نفاد 80% من تذاكر قمة النصر والاتحاد

أعلن ملعب مرسول بارك عن عدد التذاكر المباعة لكلاسيكو النصر والاتحاد المرتقب، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
إقبال جماهيري:
وتشهد تذاكر قمة النصر والاتحاد إقبالًا كبيرًا من قبل الجماهير، حيث أعلن ملعب مرسول بارك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نفاد 80% من التذاكر، علمًا بأن السعة الرسمية 25 ألف متفرج.
ومن المتوقع أن يتم بيع جميع تذاكر الكلاسيكوالمرتقب بالكامل خلال الساعات المقبلة، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين، لمواصلة النتائج الإيجابية والتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي هذا الموسم.
مباراة النصر والاتحاد:
وستُقام مباراة النصر والاتحاد، يوم 2 أكتوبر المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتلنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الرابع.