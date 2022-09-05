قال وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، إن هناك موافقة كريمة، لتخصيص 91 مليار ريال لرفع المحتوى المحلي وزيادة القدرة على التصدير.

فيديو | وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبد الرحمن الفضلي: بموافقة كريمة.. تخصيص 91 مليار ريال لرفع المحتوى المحلي وزيادة القدرة على التصدير#منتدى_المحتوى_المحلي#الإخبارية pic.twitter.com/h6Hez7pZlf — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 5, 2022

وأضاف في كلمته التي ألقاها في منتدى المحتوى المحلي: “هذه الـ 91 ملياراً سوف تستثمر استثماراً صائباً إن شاء الله لرفع المحتوى المحلي من كل المنتجات الغذائية وبالتالي زيادة المحتوى المحلي، والناتج المحلي، وبالتالي زيادة القدرة على التصدير”.

وأضاف: “إذا أردنا أن نصدر فلا بد أن نبدأ أولًا بوجود ناتج محلي أعلى ثم بعد ذلك نبدأ بالتصدير”.

كما أوضح أن هناك 3 مواصفات للمحتوى المحلي المستدام؛ وهي قابليته للتطوير وارتفاع جودته، وعدم تحميله للمواطن أو المستهلك.

منتدى المحتوى المحلي

يذكر أن منتدى المحتوى المحلي يقام سنوياً بقيادة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية يهدف إلى نشر ثقافة المحتوى المحلي ترسيخ مفهومه والتوعية بمنهجيات قياس وزيادة المحتوى المحلي من خلال خلق التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وإبراز المكاسب والفرص الاستثمارية.

ويشارك فيه هذا العام 45 جهة من كُبرى الشركات الوطنية ومنشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية.