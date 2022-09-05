تُقدم جماهير النادي الأهلي درسًا في الوفاء والانتماء، على الرغم من هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

بداية محبطة للأهلي:

وأحبط الأهلي جماهيره بالهبوط للدرجة الأدنى للمرة الأولى في تاريخه، وبدأ الموسم بشكل مخيب للآمال؛ بالتعادل على أرضه ضد القيصومة، قبل أن يخسر بهدفين دون رد أمام الأخدود، ليحتل المركز الـ14 برصيد نقطة واحدة.

وجاءت البداية المخيبة للفريق الأول لكرة القدم، لتضطر إدارة ماجد النفيعي لتقديم استقالتها إلى وزارة الرياضة، وتم تكليف وليد معاذ برئاسة النادي، الأمر أسعد الجماهير، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الجماهير تدعم الأهلي:

وعلى الرغم من حالة التخبط الإداري والفني الذي عاشه النادي الأهلي طوال الفترة الماضية، إلا أن الجماهير كانت سندًا للاعبين، وعملت على دعمهم والحضور في المدرجات لمؤازرتهم في الموسم الرياضي الحالي.

وظهر الدعم الكبير للجماهير بعدما قررت إدارة وليد معاذ فتح المدرجات لهم؛ لدعم اللاعبين في التدريبات، ليحضروا بأعداد كبيرة، أملًا في تحفيز الفريق لاستعادة بريقه، وتحقيق الفوز أمام الخلود اليوم.

وتتواجد الجماهير في مباراة الأهلي ضد الخلود التي انطلقت، قبل قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري يلو، ليعطي هبوط الراقي بريقًا لمنافسات دوري الدرجة الأولى، ويجذب الأنظار إليه.