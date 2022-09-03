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بعد مرور 4 جولات

3 فرق اهتزت شباكها بجميع مباريات الدوري

2022-09-25 الساعة 8:44
3 فرق اهتزت شباكها بجميع مباريات الدوري
المواطن - الرياض

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فشلت 3 فرق فقط في الحفاظ على نظافة شباكها ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بعد مرور 4 جولات على انطلاق المسابقة.

فرق تعاني دفاعيًّا:

وتُعاني فرق الفيحاء، أبها والباطن دفاعيًّا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث استقبل كل منها هدف واحد على الأقل خلال الجولات الأربع الأولى.
الفيحاء
احتفال مندش بالهدف – المصدر spl
ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن هو الأضعف دفاعيًّا في دوري روشن السعودي، حيث خسر أول 4 مباريات بنتائج ثقيلة أمام الشباب والاتفاق بـ3/ 0، النصر 4/ 0 والفتح بخمسة أهداف دون رد.
نادي الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl
وتعادل أبها إيجابيًّا ضد الفيحاء، وخسر بهدف أمام الوحدة، وبرباعية ضد الشباب، وفاز على الرائد بهدفين مقابل هدف، وتعادل الفيحاء في مواجهتي أبها والتعاون، وخسر بهدف ضد ضمك، وبهدفين أمام الهلال.
أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

ترتيب دوري روشن:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد بـ10 نقاط، يليه النصر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الطائي، يليه التعاون بـ8 نقاط. ويحتل ضمك المركز السابع برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الاتفاق بـ4 نقاط، بالتساوي مع أبها، يليه الفتخ والوحدة بـ3 نقاط، ثم الفيحاء بنقطتين، الخليج والعدالة بنقطة واحدة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون رصيد.
دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
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