تُقام 3 مباريات، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، وسط تنافس قوي من الفرق لحصد الثلاث نقاط.

مباريات الغد في دوري روشن السعودي

وتنطلق مباريات الغد في دوري روشن السعودي عند الساعة 6:30 مساء بمواجهة الخليج ضد العدالة على إستاد الأمير محمد بن فهد، وتتشابه ظروف الفريقين، حيث إنهما يبحثان عن الفوز الأول هذا الموسم، بعد خسارتهما أول جولتين.

ويلعب الوحدة ضد أبها عند الساعة التاسعة مساء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ويسعى فرسان مكة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وحصد أول 3 نقاط، ويأمل الفريق الأبهاوي مواصلة انتفاضته وتحقيق الفوز الثاني تواليًا.

وتُختتم مباريات الغد في دوري روشن السعودي بمباراة الشباب ضد الطائي عند التاسعة مساء على إستاد الأمير فيصل بن فهد، ويدخل الفريقان المواجهة بهدف مواصلة التألق وتحقيق الفوز الثالث على التوالي.

الهلال يفتتح الجولة الثالثة بالفوز على الفتح

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد لعب ضد نظيره الفتح في افتتاح منافسات الجولة الثالثة، ونجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).