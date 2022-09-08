شهدت منافسات دوري روشن السعودي تسجيل 68 هدفًا خلال أول 4 جولات، ونجح اللاعبون البدلاء في إحراز 8 منهم.

البدلاء بدوري روشن

وسجل البدلاء 8 أهداف لـ7 فرق في دوري روشن السعودي، وهم؛ الشباب برصيد هدفين، وهدف واحد لكل من؛ الطائي، الهلال، الاتفاق، الفتح، الفيحاء والاتحاد، ولكن هدفين منهما كانا مؤثرين في النتيجة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تسجيل هدفين عن طريق البدلاء، وهم؛ الإسباني سانتي مينا ضد الباطن في الجولة الأولى، فيما أحرز هتان باهبري هدفًا في شباك أبها بالجولة الثانية.

وأحرز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، هارون كمارا هدفًا في شباك العدالة، ونجح الأرجنتيني لوسيانو فييتو في هز الشباك بعد مشاركته مع الهلال كبديل أمام الوحدة في أولى جولات دوري روشن السعودي.

وتمكن فراس البريكان من التسجيل في مباراة فريقه الفتح ضد الباطن، كما نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق يوسف نياكاتي في تسجيل هدف بعد مشاركته كبديل في مواجهة الفريق السماوي.

هدفان مؤثران

وأهدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، سلطان مندش فريقه أول نقطة له في دوري روشن السعودي هذا الموسم، بعد تسجيله لهدف التعادل في شباك التعاون ضمن منافسات الجولة الثانية.

كما نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، محمد القنيعان في تسجيل هدف رائع من تسديدة قوية أمام الاتفاق، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 2/1، بعدما كان متأخرًا بهدف في انطلاقة دوري روشن السعودي.