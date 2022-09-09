تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد من إحراز هدفين في شباك الخليج، ليقود الاتحاد لفوز ثمين محققًا 3 نقاط غالية.

اللاعب المغربي أحرز هدفين ليصل مجموع أهدافه في الدوري السعودي للمحترفين خلال 4 سنوات إلى 91 هدفًا، ويتبقى له إحراز 9 أهداف فقط لدخول نادي المائة في دوري المحترفين.

وسجل اللاعب المغربي 91 هدفًا في 89 مباراة بواقع 77 هدفًا مع النصر و 14 هدفًا مع الاتحاد.

حمدالله يُحرم من الهاتريك

وفي سياق آخر، تسبب اللاعب عبدالرحمن العبود في حرمان زميله المغربي من تسجيل ” هاتريك” أمام نادي الخليج في مباراة الفريقين بالجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان اللاعب المغربي سجّل هدفين لـ الاتحاد وأحرز الهدف الثالث لكن تقنية الـ VAR ألغت الهدف بسبب وجود تسلل على عبدالرحمن العبود الذي حجب الرؤية عن حارس الخليج لصد الكرة.