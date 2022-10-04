أرقام مميزة تزين انطلاقة الشباب

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز في انطلاقة منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.
انطلاقة مميزة
وحقق الليوث بقيادة مدربه الإسباني فيسينتي مورينو أفضل بداية له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008/ 2009، بعدما نجح في الفوز أول 5 مباريات هذا الموسم.
وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشبابهو الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز أول 5 جولات في دوري روشن السعودي، والأقوى هجوميًا برصيد 14 هدفًا، كما أنه استقبل هدفًا واحدًا حتى الآن في مباراته ضد الفيحاء الأخيرة.
كما أن الشباب هو الفريق الأكثر تسديدًا للكرات في دوري روشن السعودي برصيد 94 تسديدة، ويتصدر مهاجم البرازيلي كارلوس جونيور قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف، يليه زميله الأرجنتيني كريستيان جوانكا بـ3 أهداف.
الشباب يستعد لمواجهة الرائد
وفي السياق ذاته، يستعد الليوث لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، ويطمح لمواصلة تألقه وتحقيق الفوز.
وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 هدفًا، فيما يتواجد الرائد في المركز السابع برصيد 9 نقاط.