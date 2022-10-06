إحصائية مميزة لـ النصر بعد التقدم بالنتيجة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة أبها.
النصر يتألق بعد التقدم
ويحل النصرضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
ونجح العالمي في تحقيق الفوز خلال آخر 17 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين كان فيها البادئ بالتسجيل، وتعود آخر مرة خسر فيها بعد هز الشباك أولًا أمام الطائي بنتيجة 2/1 في ديسمبر 2021.
ويسير النصر بقيادة رودي جارسيا بشكل مميز هذا الموسم، ويطمح في تحقيق الفوز، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يأمل أبها في استعادة نغمة الانتصارات خاصة أن المباراة على ملعبه.
الفريقان في الدوري
وقبل مباراة الغد، يحتل العالمي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.