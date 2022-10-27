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تقلل نسب الإصابة بالسرطانات

البطاطا كنز حيوي لرفع مناعة الأطفال في الشتاء

2022-10-27 الساعة 2:43
البطاطا كنز حيوي لرفع مناعة الأطفال في الشتاء
المواطن - متابعة

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أغلب أطعمة الشتاء تحتوي على مواد ترفع مناعتنا ضد البرد والفيروسات، ومن هذه الأطعمة البطاطا الغنية جدا بفيتامين أ، وهو الفيتامين الاساسي لتقوية نظر الأطفال، وبناء مناعتهم، وتقليل نسب الإصابة بالسرطانات، بالإضافة إلى أنه مهم في تقوية العظام.

مصدر للألياف

وتؤكد الدكتورة باكينام الحسناوي استشاري الصيدلة الاكلينيكية أن البطاطا مصدر ممتاز للألياف التي تحمى الطفل من اضطرابات الجهاز الهضمى مثل الإمساك المزمن، كما أن البطاطا غنية بفيتامين سى وفيتامين ه وهي وصفة مثالية لرفع المناعة ضد الفيروسات والبرد.

وأردفت أن البطاطا مصدر قوى للنشويات التي تمد الطفل بالنشاط بعيدا عن الحلويات التي تضره، كما انها تحتوي ايضا على الحديد والكالسيوم وهذا جيد لعظام الطفل واسنانه وللأنيميا.

غنية بالبوتاسيوم

وأوضحت استشاري الصيدلة الاكلينيكية أن البطاطا فيها فيتامين ب ٥ و٦، وهما مهمين لوظائف حيوية كثيرة فى الجسم، كما انها غنية بالبوتاسيوم وهو مهم للعضلات والخلايا العصبية.

 

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