الخليج الأكثر استحواذًا بالجولة الـ5

شهدت الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي منافسة قوية بين الفرق للتألق في انطلاقة المسابقة، ليتصدر نادي الخليج قائمة مميزة.
الخليج الأكثر استحواذًا للكرة
وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء الخليجفي الصدارة بنسبة وصلت إلى 72%، حيث تألق ضد الباطن، والفوز بهدف نظيف.
وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصرثانيًا في قائمة الأعلى استحواذًا على الكرة بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة بـ68.5%، يليه الشباب بنسبة وصلت إلى 65.7%، ثم الهلال بنسبة تبلغ 59.6%، يليه الرائد بـ57%.
ترتيب دوري روشن
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 15 نقطة، ثم الهلال بـ12 نقطة، يليه الاتحاد برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم النصر بـ10 نقاط، متساويًا مع ضمك.
ويحتل الرائد المركز السابع برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الطائي، ثم الفتح برصيد 6 نقاط، يليه الاتفاق بـ5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن كل من؛ الخليج، الوحدة وأبها، يليه الفيحاء بنقطتين، ثم العدالة بنقطة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون نقاط.