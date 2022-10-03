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ضمن منافسات دوري روشن

الخليج الأكثر استحواذًا بالجولة الـ5

2022-10-03 الساعة 7:00
الخليج الأكثر استحواذًا بالجولة الـ5
المواطن - مروة نبيل

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شهدت الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي منافسة قوية بين الفرق للتألق في انطلاقة المسابقة، ليتصدر نادي الخليج قائمة مميزة.

الخليج الأكثر استحواذًا للكرة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء الخليج في الصدارة بنسبة وصلت إلى 72%، حيث تألق ضد الباطن، والفوز بهدف نظيف.
دوري روشن السعودي
جانب من المباراة – المصدر spl
وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ثانيًا في قائمة الأعلى استحواذًا على الكرة بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة بـ68.5%، يليه الشباب بنسبة وصلت إلى 65.7%، ثم الهلال بنسبة تبلغ 59.6%، يليه الرائد بـ57%.
النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 15 نقطة، ثم الهلال بـ12 نقطة، يليه الاتحاد برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم النصر بـ10 نقاط، متساويًا مع ضمك. ويحتل الرائد المركز السابع برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الطائي، ثم الفتح برصيد 6 نقاط، يليه الاتفاق بـ5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن كل من؛ الخليج، الوحدة وأبها، يليه الفيحاء بنقطتين، ثم العدالة بنقطة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون نقاط.
الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl
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