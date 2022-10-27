الزمالك يحلم بتحقيق الثلاثية

أبدى المدير الفني البرتغالي جيسوالدو فيريرا تمنياته بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بحصد لقب كأس السوبر المصري، والتتويج بالثلاثية للمرة الأولى.

الزمالك والأهلي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والأهلي، مساء يوم غد الجمعة، في كأس السوبر المصري، على استاد هزاع بن زايد، حيث توج الفريق الأبيض بلقبي الدوري والكأس بالموسم الماضي، فيما حل الفريق الأحمر وصيفًا.

فيريرا يحلم بالثلاثية

وتحدث فيريرا عن اللقاء قائلًا: “الإقامة والملعب جيدان جدًا، تأقلمنا على الأجواء مثل كل معسكراتنا.. السوبر مثل أي مباراة لكن الفارق أن المطلوب هو الفوز باللقب، وهذا أهم من الأداء، والزمالك يسعى للفوز بالبطولة”.

وتابع: “الاستعداد للسوبر مثل أي مباراة أخرى لكن الفارق تواجد الجماهير بكثافة في أجواء احتفالية، أما حزين لعدم وجود الجماهير في مصر بنفس العدد، وأتمنى أن يكون المستوى تنافسيًا وأن يحسم الزمالك اللقب”.

وأضاف فيريرا: “أتمنى أن يحقق الفريق الثلاثية لأول مرة في تاريخ النادي.. سبق أن واجهت الأهلي منذ 7 سنوات على لقب السوبر ووقتها فاز الأحمر بالبطولة، لكن هناك الكثير من الأمور تغيرت داخل الأبيض لحسن الحظ”.

وأكد فيريرا خلال المؤتمر الصحافي للمباراة، أن الزمالك أقوى من الأهلي، ولكن يجب أن يثبت ذلك داخل الملعب وليس بالكلام، مشددًا على أن الفريق لديه الدافع لتحقيق اللقب وأن الأداء سيتحسن.

زيزو يسعى للفوز

وفي السياق ذاته، تحدث نجم الفريق الأبيض، أحمد سيد زيزو، قائلًا: “سعيد بالتواجد في الإمارات، ونتطلع لتحقيق الفوز على الأهلي والتتويج بلقب السوبر لمرة جديدة في الإمارات”.

وتابع: “الجميع يسعى لتحقيق الثلاثية وهذا لم يحدث كثيرًا في تاريخ الزمالك، ولا أفكر في الألقاب والأرقام الفردية، لأن هدفي الأول هو فوز الفريق ببطولات وألقاب”.

وأضاف: “لم أحقق هذه الأرقام بمفردي، جميع زملائي بالفريق ساعدوني على تحقيق الألقاب الفردية، وهناك أمور تغيرت منذ مباراة نهائي الكأس أمام الأهلي التي كانت منذ 4 أشهر تقريبًا، منها حصول الأهلي على راحة كافية”.