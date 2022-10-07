السجن عامان عقوبة التهديد برسائل واتساب

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وأضاف خلال حديثه عبر برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية: تهديد الشخص باستخدام صور له في وضع ما مخل وتهديده بفضحه ونشر الصور تعد جريمة ابتزاز، وتصل العقوبة إلى السجن سنة أو سنتين حتى وإن لم يقم بذلك وبمجرد إرسال هذا التهديد فيعد ابتزازًا يعاقب عليه القانون. وأشار خالد أبو راشد إلى أن جريمة الابتزاز هي جريمة موجبة للتوقيف.
فيديو | المحامي خالد أبو راشد: التهديد برسائل الواتساب وغيره يعد ابتزازا يعاقب عليه النظام بالسجن من سنة إلى سنتين#الراصد pic.twitter.com/p1U7Hk8O3u— الراصد (@alraasd) October 6, 2022