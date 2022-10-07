السجن عامان عقوبة التهديد برسائل واتساب

فيديو | المحامي خالد أبو راشد: التهديد برسائل الواتساب وغيره يعد ابتزازا يعاقب عليه النظام بالسجن من سنة إلى سنتين#الراصد pic.twitter.com/p1U7Hk8O3u — الراصد (@alraasd) October 6, 2022

جريمة الابتزاز

وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة، أن جريمة الابتزاز تعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؛ وذلك وفقًا لقرار النائب العام بتاريخ 1 محرم 1442 هـ.

وقالت النيابة العامة إنه يحظر كل سلوكيات جريمة الابتزاز، المُولدة لتعطيل إرادة المجني عليه وسلب اختياره ورضاه، وحمله على قبول ما لم يكن يتقبله اختيارًا، كالتهديد أو الإكراه المعنوي، كما يشمل ذلك الشأن استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، للحصول على منافع مادية أو معنوية.

قال المحامي خالد أبو راشد، إن التهديد برسائل واتساب يدخل في جرائم الابتزاز، وتصل عقوبته إلى السجن من سنة إلى سنتين.وأضاف خلال حديثه عبر برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية: تهديد الشخص باستخدام صور له في وضع ما مخل وتهديده بفضحه ونشر الصور تعد جريمة ابتزاز، وتصل العقوبة إلى السجن سنة أو سنتين حتى وإن لم يقم بذلك وبمجرد إرسال هذا التهديد فيعد ابتزازًا يعاقب عليه القانون. وأشار خالد أبو راشد إلى أن جريمة الابتزاز هي جريمة موجبة للتوقيف.