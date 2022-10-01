السعوديون يحتفلون بـ يوم القهوة SaudiCoffee2022

تعد القهوة من المنبهات القوية والمشروبات التي لا غنى عنها في الحياة اليومية بالنسبة لملايين الأشخاص حول العالم، ونظرًا لأهميتها تم تخصيص تاريخ محدد للاحتفال بها عالميًا، وهو الأول من أكتوبر بكل عام. SaudiCoffee2022: وعلى موقع تويتر، دشن الآلاف من محبي القهوة في المملكة وسم SaudiCoffee2022، فيما حول موقع تويتر شكل الإعجاب بالتغريدة من القلب إلى فنجان القهوة. وأكد مواطنون أن يوم القهوة يأتي تعزيزًا لمكانة القهوة السعودية باعتبارها رمزًا ثقافيًا أصيلًا، حيث يعتبر تناول القهوة إرثًا تاريخيًا وثقافيًا منذ القدم، ويرمز إلى قيم نبيلة يتميز بها السعودي مثل حسن الضيافة والكرم. وتعتبر القهوة جزءًا أساسيًا في أي لقاء أو اجتماع بين أفراد المجتمع في المملكة، وما يؤكد ذلك أن البن العربي يعتبر من أجود وأفضل أنواع البن في العالم. أصل القهوة: والقهوة مشروب يعد من بذور البن المحمصة، وينمو في أكثر من 70 دولة، خصوصًا في المناطق الاستوائية في أمريكا الشمالية والجنوبية وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية وإفريقيا. ويعتبر البن الأخضر هو ثاني أكثر السلع تداولًا في العالم بعد النفط الخام، وذلك نظراً لاحتوائها على الكافيين، خاصة وأن لها تأثيرًا منبهًا قويًا، وتعتبر القهوة من المشروبات الأكثر شعبية على مستوى العالم. فوائد القهوة: لا يقتصر ما يقدمه فنجان القهوة لليقظة والتركيز فقط، بل تحتوي القهوة على العديد من العناصر الغذائية الجيدة لصحة الجسم بالكامل، وتعتبر القهوة من أغنى المصادر الطبيعية بالكافيين، الذي يعد المسؤول الأساسي عن فوائد القهوة المتمثلة بزيادة نشاط الدماغ ومستويات الطاقة في الجسم، ويحتوي فنجان القهوة على العناصر التالية: الثيوبرومين. الثيوفيلين. كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحمي من الإصابة بالكثير من الأمراض. مصدر لفيتامين ب١، وفيتامين ب٢، وفيتامين ب3 (النياسين)، وفيتامين ب٥، وفيتامين هـ ولكن بكميات قليلة. القليل من المعادن مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والفسفور وحمض الفوليك. مركبات البوليفينول والتي تعد مصدراً للعديد من فوائد القهوة الصحية، مثل: حمض الكلوروجينيك الذي يساعد في التقليل من امتصاص الكربوهيدرات.

تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news