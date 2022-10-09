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استمرار أعمال المسح

السيطرة على الانسكاب الزيتي بميناء الملك فهد

2022-10-09 الساعة 11:31
السيطرة على الانسكاب الزيتي بميناء الملك فهد
المواطن - الرياض

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أصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بيانًا إلحاقيًّا للبيان الصادر عن المركز يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022م، بشأن رصد انسكاب زيتي بميناء الملك فهد الصناعي بمدينة ينبع الصناعية.

جهود قائمة: 

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، عبدالله بن صايل المطيري، أن أعمال اللجنة المحلّية وفرق العمليات البحرية والساحلية والجوية وكافة الجهات الداعمة والمشاركة ما زالت قائمة ومستمرة على مدار الساعة.

مكافحة الانسكاب: 

وأضاف المطيري أنه وبفضل من الله ثم بالجهود المبذولة من كافة الجهات تمكّنت فرق العمليات الميدانية من مكافحة الانسكاب وبشكل كبير حتى هذه اللحظة، والسيطرة عليه في موقع محدد، مع استمرار أعمال المسح الساحلي والبحري والجوي. ولفت إلى أن تقارير الهيئة العامة للموانئ تشير إلى أن عمليات الملاحة البحرية في ميناء الملك فهد الصناعي تسير بشكل فاعل ولم تتأثر بالحادث. كما أكدت الهيئة الملكية بينبع استمرارية الأعمال في مختلف المنشآت الصناعية، بأعلى مستويات الكفاءة، وأن الهيئة لم ترصد- ولله الحمد- حتى الآن أي أثر سلبي ناجم عن الحدث على صحة الإنسان أو على البيئة البحرية والكائنات الحية في المنطقة، وذلك بالتعاون مع المراكز البيئية ذات الصلة، وموضحًا أن بيانات إلحاقية ستوفر المزيد من التفاصيل.
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