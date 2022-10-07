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بعد غيابه أول 4 جولات

بانيغا يستعيد بريقه مع الشباب

2022-10-07 الساعة 12:19
بانيغا يستعيد بريقه مع الشباب
المواطن - مروة نبيل

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ظهر النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا بشكل مميز مع فريق الشباب في مباراته ضد الرائد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

بانيغا يعود للتألق

وغاب بانيغا عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في أول 4 جولات من دوري روشن السعودي، بسبب تعرضه للإيقاف بسبب قرار انضباطي صدر بحقه مع ختام منافسات الموسم الماضي.
الشباب ضد الرائد
النجم الأرجنتيني – المصدر @AlShababSaudiFC
وشارك بانيغا مع الشباب ضد الفيحاء بالجولة الخامسة، قبل أن يستعيد بريقه ويخطف الأنظار في مباراة الرائد بالأمس، حيث إنه الأكثر لمسًا للكرة بـ98 مرة، والأكثر منحًا للتمريرات الناجحة بـ81 تمريرة. وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن بانيغا صنع فرصة، وكان الأكثر منحًا للكرات الطويلة الناجحة، وربح التحامًا، ونال أعلى تقييم بـ7.6 درجة.  
بانيغا
النجم الأرجنتيني – المصدر @AlShababSaudiFC

فوز الشباب ضد الرائد

ولعب الشباب ضد الرائد بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، ونجح الليوث في الفوز بهدف عكسي، سجله محمد سالم في مرماه بالخطأ. ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 18 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الرائد عند 9 نقاط، ليحتل المركز الثامن.
دوري روشن السعودي
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC
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