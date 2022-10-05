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ضمن منافسات دوري يلو

بيع تذاكر لقاء جدة والأهلي مستمر بالجوهرة

2022-10-05 الساعة 5:45
بيع تذاكر لقاء جدة والأهلي مستمر بالجوهرة
المواطن - مروة نبيل

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تستمر عملية بيع تذاكر ديربي جدة والأهلي في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، قبل ساعات من انطلاق المباراة.

استمرار بيع التذاكر

وأعلن الإعلامي خضير البراق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن استمرار بيع تذاكر ديربي جدة، وحفز الجماهير من أجل التوافد إلى الملعب وشراء التذاكر.
جماهير الأهلي
جماهير الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC
وعلق قائلًا: “الجمهور العزيز اللي ما اشترى تذاكر للآن وحاب يحضر مباراة جدة والأهلي.. البيع متاح في نقاط بيع التذاكر في الجوهرة لجميع الفئات: الذهبية، الفضية، الموحدة .. ساند ناديك وشجعه بالحضور”. وتفاعلت الجماهير عبر “تويتر”، وطالبوا بضرورة الحضور ومساندة الفريق من المدرجات، خاصة أن عدد التذاكر المباعة عبر منصة مكاني وصل إلى 7500 تذكرة تقريبًا، في الوقت الذي يحتاج فيه الأهلي إلى الدعم.
جماهير الأهلي - جدة والأهلي
جماهير الأهلي – المصدر @FDL_KSA

مباراة جدة والأهلي

وتُقام مباراة جدة والأهلي، عند الساعة 8:15 مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك في إطار مواجهات الجولة السادسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
نادي جدة
لاعبو جدة – المصدر @Jeddahsportclub
وتتشابه ظروف الفريقين قبل المباراة المقبلة، ما يزيد من صعوبتها، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة المركز الثامن في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز السابع.
الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC
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