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ضمن دورة الألعاب السعودية

تألق سيدات النصر وجدة بانطلاقة منافسات السلة

2022-10-28 الساعة 2:16
تألق سيدات النصر وجدة بانطلاقة منافسات السلة
المواطن - الرياض

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ظهر فريقا النصر وجدة يونايتد بشكل مميز في انطلاق منافسات كرة السلة 5×5 للسيدات المقامة في مقر نادي الهلال، ضمن دورة الألعاب السعودية.

فوز جدة والنصر

وبدأت منافسات كرة السلة 5×5 للسيدات في دورة الألعاب السعودية، اليوم الجمعة، بمواجهة جدة يونايتد ضد الرياض، والذي شهد تفوقًا كبيرًا للفريق الأول، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 51 32.

لاعبات جدة يونايتد لكرة السلة
لاعبات جدة – المصدر @SaudiGames2022

ونجح النصر في تحويل تأخره ضد الشعلة إلى فوز بفارق 15 نقطة، حيث تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 62/ 47، ضمن منافسات الجولة الأولى من كرة السلة للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من لاعب فريق الشعلة، دانييلا فياض، حيث نجح في تسجيل 29 نقطة، لتكون الأبرز رغم الخسارة ضد النصر.

النصر لكرة السلة سيدات
نتيجة المباراة – المصدر @SaudiGames2022

حضور عادل الجبير

وشهدت منافسات كرة السلة 5×5 للسيدات، حضور وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، حيث حرص على التواجد ومتابعة المباريات باهتمام كبير، وذلك ضمن أكبر حدث رياضي وطني.

وعلق عادل الجبير خلال تصريحاته لـSSC، قائلًا: “دورة الألعاب السعودية عمل مميز لإظهار المواهب الموجودة في الرياضة، وأقول للعالم كل سعودي وسعودية بطل وبطلة في أي مجال نفتخر فيهم ويفتخر بهم الوطن”.

عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية في دورة الألعاب السعودية
عادل الجبير – المصدر @SaudiGames2022

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