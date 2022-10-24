تحذير من النظر إلى الشمس وقت الكسوف

يحرص بعض الهواة على مشاهدة الشمس وقت الكسوف بالعين المجردة أو باستخدام أدوات بدائية لكن هذا الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة ما دفع خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند إلى التحذير من هذا الأمر.

خطر جدًا

وقال المسند : النظر إلى الشمس خطر جدًا على شبكية العين سواء كانت الشمس كاسفة أم لا، وعليه وأهاب بالجميع تجنب النظر إلى الشمس مباشرة، أو حتى باستخدام نظارات شمسية أو أفلام محترقة ونحوها؛ نظرًا لخطورة الأشعة الشمسية المرئية.

سبب الكسوف

ولفت المسند إلى أن ظاهرة كسوف الشمس تحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على خط واحد، وبالتحديد عندما يكون القمر بين الأرض والشمس، وهذا لا يكون إلا في نهاية الشهر القمري، أي وقت المحاق (استسرار القمر).

وسيُشاهد كسوف الشمس جزئيًا في السعودية والخليج والعراق والشام ومصر والسودان ووسط آسيا وأوروبا، وذلك ظهر يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول (25 أكتوبر)، حيث سيحجب جرم القمر جزءًا من قرص الشمس فوق سماء السعودية بنسبة تتراوح ما بين 15% أقصى الجنوب الغربي السعودي و 41% أقصى الشمال الشرقي.

وستشهد كل من عرعر وسكاكا أطول مدة للكسوف حيث يصل إلى ساعتين و26 دقيقة في عرعر وساعتين و24 دقيقة في سكاكا.