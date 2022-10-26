حاكم فلوريدا للديمقراطيين: لن نسمح بإخصاء الأولاد

انتقد حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، الديمقراطيين خلال مؤتمر صحفي له.

حاصرات البلوغ

وقال رون ديسانتيس: إننا في فلوريدا لن نمسح للديمقراطيين بتنفيذ مخططهم، وأضاف: إنهم يريدون إعطاء حاصرات البلوغ للمراهقات والمراهقين.

وأردف حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري: الديمقراطيون يريدون إجراء عمليات استئصال الثدي للفتيات الصغيرات، وإخصاء الأولاد الصغار كيميائيًّا، هذا خطأ لن نمسح به.

وكانت صحيفة فايننشيال تايمز الأمريكية قد وصفت حاكم ولاية فلوريدا، بأنه يتمتع بشعبية قوية في الولاية ويبرز اسمه على الصعيد الشعبي الأمريكي، ونال الاهتمام الوطني بعد موقفه من جائحة كورونا والذي جعله بطلًا بالنسبة للمحافظين.