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قبل انتقاله لـ الاتحاد

حمدالله صاحب آخر فوز لـ النصر ضد الاتحاد

2022-10-03 الساعة 3:49
حمدالله صاحب آخر فوز لـ النصر ضد الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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لم ينجح نادي النصر في معرفة طعم الفوز على نادي الاتحاد، بعد رحيل نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله لصفوف الاتحاد. اللاعب المغربي حينما كان في النصر في موسم 2018/2019، سجل ثنائية لـ العالمي في شباك الاتحاد ساهمت بفوز النصر بنتيجة 2-1 في ديسمبر من عام 2018، وكان هذا آخر فوز لـ النصر في مواجهات نادي الاتحاد في آخر 4 سنوات وقبل فسخ العقد مع اللاعب المغربي. اللاعب المغربي سجل هدفًا واحدًا بقميص الاتحاد في شباك فريقه السابق النصر وكان ذلك في فبراير الماضي في الدور الثاني من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ووقتها فاز الاتحاد في جدة بثلاثية مقابل لا شيء. وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المغربي وهو يرفض ارتداء شعار النصر بعد أن تقابل مع مشجع نصراوي بعد التعادل.

حمدالله يدفع مشجعًا

المشجع النصراوي قال لـ اللاعب المغربي: ” ليش تجحد على النصر؟، هو من رفعك فنيًا، فما كان من اللاعب المغربي إلا أن رد وقال: ” ليش متى أنا جحدت على النصر؟”. وحاول المشجع النصراوي جعل اللاعب حمدالله يرتدي شعار النصر لكن نجم نادي الاتحاد رفض ودفع المشجع بعيدًا عنه.  
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