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زيادة الوجبات يقلل ضغط الدم

خطورة تناول وجبة واحدة يوميًا على الصحة

2022-10-21 الساعة 4:10
خطورة تناول وجبة واحدة يوميًا على الصحة
المواطن - متابعة

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تفاعل مواطنون مع موضوع تغريدة الدكتور خالد النمر؛ استشاري أمراض القلب، حول العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وعدد الوجبات اليومية.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

وقال استشاري أمراض القلب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، الاقتصار على وجبةٍ واحدةٍ يوميًا من أسباب ارتفاع الضغط.

وأضاف الدكتور النمر: “وكلما زاد عدد الوجبات اليومية (صغيرة الكمية) قلّ متوسط الضغط بغض النظر عن العوامل الأخرى المؤثرة في تلك العلاقة”.

الأنظمة الغذائية

وطلب مواطنون من الدكتور النمر، تزويدهم بالتفسير العلمي، فيما تساءل آخرون ماذا لو اقتصر الشخص على وجبتين يوميًا، بينهما وجبات صغيرة، ولماذا يرتبط الضغط مع المعدة وخصوصًا عند الصوم يجد مريض الضغط معاناة كبيرة، وهذا الأمر ينطبق على من لديه أيضًا ألم في الأعصاب والعمود الفقري وتأثير ذلك المرض عليه عند الصوم.

وأثبتت الدراسات أن الأنظمة الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم قد تعمل على تخفيض ضغط الدم خلال فترة قصيرة تصل إلى أسبوعين. وقد تقلل أيضًا نسبة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (أو “الكوليسترول الضار”) في الدم. فارتفاع ضغط الدم ونسبة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة من عوامل الخطر الرئيسية لمرض القلب والسكتة الدماغية.

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