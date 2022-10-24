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يبدأ في آيسلندا وينتهي في بحر العرب

عرعر وسكاكا الأطول في كسوف الشمس غدًا

2022-10-24 الساعة 5:21
عرعر وسكاكا الأطول في كسوف الشمس غدًا
المواطن - الرياض

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نشر أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند معلومات مفصلة عن كسوف الشمس الجزئي الذي سيحدث في معظم دول العالم يوم غد الثلاثاء ومنها السعودية بطبيعة الحال.

كسوف الشمس

ولفت المسند إلى أن ظاهرة كسوف الشمس تحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على خط واحد، وبالتحديد عندما يكون القمر بين الأرض والشمس، وهذا لا يكون إلا في نهاية الشهر القمري، أي وقت المحاق (استسرار القمر).

وتابع أنه عندما يكون القمر في العقدة الصاعدة أو النازلة (نقطة تقاطع مدار القمر مع مدار الأرض حول الشمس) والمرحلة التي تلي مرحلة المحاق أو الكسوف ببضع ساعات هي مرحلة وقت ولادة الهلال الجديد (هلال غرة الشهر) وعليه سيصبح يوم غد الثلاثاء 25 أكتوبر الموافق 29 ربيع الأول اليوم الأخير في الشهر، ويوم الأربعاء غرة شهر ربيع الآخر.

رصد الظاهرة

وأضاف: بإذن الله تعالى سيُشاهد كسوف الشمس جزئيًا في السعودية والخليج والعراق والشام ومصر والسودان ووسط آسيا وأوروبا، وذلك ظهر يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول (25 أكتوبر)، حيث سيحجب جرم القمر جزءًا من قرص الشمس فوق سماء السعودية بنسبة تتراوح ما بين 15% أقصى الجنوب الغربي السعودي و 41% أقصى الشمال الشرقي.

ويتضح من الجدول الذي نشره المسند أن عرعر وسكاكا ستشهدان أطول مدة للكسوف حيث يصل إلى ساعتين و26 دقيقة في عرعر وساعتين و24 دقيقة في سكاكاك.

وأردف المسند: لأن القمر يدور حول الأرض من الغرب إلى الشرق فإن الخسوف دائمًا يبدأ من الجانب الشرقي للقمر، وللعلة نفسها يبدأ الكسوف من جانب الشمس الغربي.

البداية والنهاية

وأول ما يبدأ الكسوف القادم على وجه الأرض في جزيرة آيسلندا وينتهي شرقي بحر العرب.

كسوف الشمس

خسوف القمر

ولفت إلى أن الكسوف لا يمكن أن تأتي وحيدة، بل قدر الله أن يأتي خسوف للقمر قبل الكسوف بنحو أسبوعين أو بعده، وعليه فالكسوف القادم سيعقبه خسوف جزئي للقمر في 14 ربيع الآخر (8 نوفمبر) لا يشاهد في العالم العربي.

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