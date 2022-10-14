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قبل مباراة ليفربول والسيتي

كلوب: هالاند أفضل مهاجم بالعالم

2022-10-14 الساعة 4:01
كلوب: هالاند أفضل مهاجم بالعالم
المواطن - الرياض

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أشاد مدرب ليفربول، يورجن كلوب بمهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إرلينج هالاند قبل مباراة الفريقين المرتقبة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

كلوب يشيد بإمكانيات هالاند

وتحدث كلوب عن هالاند خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة قائلًا: “بالتأكيد هو أفضل مهاجم في العالم، يتسم بقدرات فنية وبدنية ممتازة، ويتسم بالذكاء الشديد في التحركات وكسر مصيدة التسلل، ويسجل الأهداف بطريقة استثنائية”.
هالاند في الدوري الإنجليزي الممتاز
هالاند – المصدر @ManCity
وتابع: “لا يمكن تشديد الرقابة على هالاند بأكثر من لاعب، لأننا بذلك سنترك مساحة للاعبين آخرين من طراز عالمي، مانشستر سيتي لديه مزيج مثالي، ومنظومة هائلة في صناعة اللعب، ومواجهته تبقى تحديًا هو الأصعب، إنه الفريق الأفضل في العالم”. وأضاف كلوب: “لقد أظهرنا شجاعة كبيرة في مواجهة السيتي خلال السنوات الأخيرة، علينا الاستفادة من دعم جماهيرنا في أنفيلد، والدفاع بكل يقظة في كل أرجاء الملعب، ولا ننسى أيضًا أنه يمكننا خلق المشاكل لمانشستر سيتي”.
ليفربول
لاعبو ليفربول – المصدر @LFC

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن يلعب ليفربول ومانشستر سيتي، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، ولكنه خاض 8 مباريات، فيما يقع مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ23 نقطة من 9 لقاءات.
ليفربول
لاعبو ليفربول – المصدر @LFC
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