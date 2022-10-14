كلوب: هالاند أفضل مهاجم بالعالم

أشاد مدرب ليفربول، يورجن كلوب بمهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إرلينج هالاند قبل مباراة الفريقين المرتقبة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
كلوب يشيد بإمكانيات هالاند
وتحدث كلوب عن هالاندخلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة قائلًا: “بالتأكيد هو أفضل مهاجم في العالم، يتسم بقدرات فنية وبدنية ممتازة، ويتسم بالذكاء الشديد في التحركات وكسر مصيدة التسلل، ويسجل الأهداف بطريقة استثنائية”.
وتابع: “لا يمكن تشديد الرقابة على هالاند بأكثر من لاعب، لأننا بذلك سنترك مساحة للاعبين آخرين من طراز عالمي، مانشستر سيتي لديه مزيج مثالي، ومنظومة هائلة في صناعة اللعب، ومواجهته تبقى تحديًا هو الأصعب، إنه الفريق الأفضل في العالم”.
وأضاف كلوب: “لقد أظهرنا شجاعة كبيرة في مواجهة السيتي خلال السنوات الأخيرة، علينا الاستفادة من دعم جماهيرنا في أنفيلد، والدفاع بكل يقظة في كل أرجاء الملعب، ولا ننسى أيضًا أنه يمكننا خلق المشاكل لمانشستر سيتي”.
مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
ومن المقرر أن يلعب ليفربولومانشستر سيتي، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، ولكنه خاض 8 مباريات، فيما يقع مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ23 نقطة من 9 لقاءات.