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جدل بسبب التشابه

لجين عمران وياسمين صبري بنفس الفستان

2022-10-27 الساعة 11:30
لجين عمران وياسمين صبري بنفس الفستان
المواطن - متابعة

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نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة لها خلال مشاركتها في إحدى المناسبات وهي ترتدي فستانًا يشبه نفس فستان ارتدته لجين عمران.

الفستان طويل وذو أكمام طويلة واتسم التصميم بأنه مزين بالريش، كما اتسم باللون البينك الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

جدل:

وأثارت صورة ياسمين صبري جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تقليدها للفنانة لجين عمران، بحسب تعليقات عديدة لمتابعين.

نفس الفستان:

وظهرت لجين عمران من فترة بنفس الفستان خلال خضوعها لإحدى جلسات التصوير ، مما جعل العديد يتهم ياسمين صبري بالتقليد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر بها ياسمين صبري ولجين عمران بنفس الفستان.

لجين عمران (26 أكتوبر 1977)، هي إعلامية سعودية، وعملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب، وهي شقيقة الفنانة أسيل عمران.

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