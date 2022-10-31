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يزيد هرمونات الإجهاد

مشروب شائع يدمر الجهاز الهضمي

2022-10-31 الساعة 1:57
مشروب شائع يدمر الجهاز الهضمي
المواطن - متابعة

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رغم أهمية القهوة بالنسبة للكثير من الأشخاص وخاصة خلال فترة الصباح، إلا أن هناك العديد من الآثار الجانبية الناتجة عن تناولها على معدة فارغة، ومنها:

تدمير الجهاز الهضمي

يسبب تناول القهوة على الريق في تحفيز إنتاج حمض المعدة، وزيادته وتحديدًا الحمض الضار، مما يؤدي إلى اضطراب شديد وتدمير في الجهاز الهضمي، وبالتالي تظهر أعراض تتمثل في عسر الهضم، والانتفاخ والغثيان، وذلك وفقًا لما ذكره موقع hindustantimes.

يزيد هرمونات الإجهاد

يسبب زيادة هرمون الإجهاد، وبالتالي يؤثر سلبيًّا على الإباضة والوزن، وتوازن الهرموني، كما يسمى أيضًا بهرمون التوتر، الذي يعد ضروريًّا في تنظيم الطاقة ويجعلك أكثر يقظة بصورة طبيعية.

التأثير على سكر الدم

ينتج عن تناول القهوة على معدة فارغة، ضعف التحكم في نسبة السكر بالدم، حيث يؤثر على حساسية الإنسولين، وبالتالي يزيد من نسبة السكر بالدم.

تغير المزاج

تناول القهوة على الريق يزيد من رعشة الجسم، ولها أيضًا تأثيرات انسحابية، بما في ذلك تغيرات المزاج، كما يزيد الشعور بالتوتر والقلق.

مشكلة هرمونية

تؤثر القهوة على امتصاص الليفوثيروكسين، وهو عبارة عن (هرمون الغدة الدرقية الاصطناعية)، مما يؤثر على تحويل هرمون T4 المسؤول عن عملية الأيض ونمو الجسم، إلى T3 الذي له تأثيرات على عمل الجهاز الهضمي والقلب.

يسبب التهاب

يساهم بشكل كبير في الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم، كما أنها تؤدي إلى الإصابة بالإرهاق ومشاكل الجلد والسكري وأمراض المناعة الذاتية.

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