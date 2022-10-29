معلمة تروي قصة إنقاذها لطفل بعد ابتلاعه عملة

روت المعلمة، غادة البلوي، كيفية إنقاذها حياة طفل كاد يختنق بسبب ابتلاعه قطعة معدنية.

فيديو | بعد سماعها هتافات الأطفال "هتان مات".. غادة البلوي تروي لـ #برنامج_120 قصة إنقاذها لطفل من الموت بعد ابتلاعه عملة معدنية#الإخبارية pic.twitter.com/XxuTuEl3wq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 29, 2022

وقالت غادة البلوي: “كنت أقف مع مجموعة من الأطفال، نقوم ببعض النشاطات الرياضية والألعاب، توجه لي أحد الأطفال كانت تبدو عليه علامات الاختناق، حيث كان يمسك برقبته من الجهة الأمامية وأصدقائه قالوا لي يا أبلة بلع ريال”.

وأضاف: “أثناء الإسعافات الأولية دخل في حالة الإغماء وتداركت أن الوضع خطير حيث بدت تتغير شفايف الطفل وانقطع عنه التنفس، واضطريت أوسع مجرى التنفس له، والأطفال يقولون حولي هتان مات”.

وتابع: “الوقت كان ضيق وما كان الوقت يسعفنا نتصل على الإسعاف، وأول ما غيرت مجرى العملية النقدية في حلق الطفل شهق ورجعت له الحياة”.