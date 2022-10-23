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نجم آرسنال السابق قد ينتقل لـ الدوري السعودي

2022-10-23 الساعة 7:04
نجم آرسنال السابق قد ينتقل لـ الدوري السعودي
المواطن - الرياض

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قال الإعلامي الرياضي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر إن اللاعب الفرنسي ألكسندر لاكازيت نجم نادي آرسنال الإنجليزي السابق ولاعب نادي أوليمبيك ليون الفرنسي حاليًا مرشح للانتقال لأحد الأندية بـ الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وذكر الصرامي عبر حسابه في “تويتر” : “نادٍ محلي يعرض على الفرنسي الدولي السابق “لاكازيت” مهاجم وقائد فريق “أولمبيك ليون ” الانضمام لصفوفه لمعالجة “العقم” الهجومي الذي يعاني منه، المفاوضات “تمر” بعدة مراحل.. الانضمام بنظام الإعارة.. الانضمام الكامل”.

وواصل الصرامي: “الفريق الفرنسي يعاني من متاعب مالية وقد يوافق على مغادرته هدافه”.

مسيرة لاكازيت

ولعب لاكازيت خمسة أعوام مع آرسنال خلال الفترة من 2017 إلى 2022 أحرز خلالهم 55 هدفًا في 156 مباراة.

لاعب آرسنال لاكازيت
لاكازيت – المصدر @LacazetteAlex

وفاز لاكازيت من قبل بـ كأس فرنسا وكأس الأبطال مع ليون، وكأس الرابطة والدرع الخيرية ووصافة الدوري الأوروبي مع آرسنال، كما غاب لاكازيت عن منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم 2018 بروسيا.

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