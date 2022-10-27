نظام غذائي محدد للوقاية من السكري

كشفت دراسة طبية حديثة، أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، يساعد في الوقاية من مرض السكري (2)، ويخفض نسبة السكر في الدم للأشخاص المصابين بالمرض وأولئك المعرضين له.

منخفضة الكربوهيدرات

وحسب ما نقلته “سكاي نيوز عربي”، فتقول الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة “تولين” بولاية لويزيانا الأمريكية، إن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تقلل الهيموجلوبين السكري A1C، والذي يعتبر مؤشرًا لمستويات السكر في الدم لدى المصابين بالسكري من النوع 2.

تفاصيل الدراسة

وشملت الدراسة مشاركين تراوحت أعمارهم بين 40 و70 عامًا، فيما تراوحت نسبة السكر في الدم لديهم بين مستويات ما قبل الإصابة بالمرض، وتلك المثالية لظهور الداء، علما بأن الجميع لم يتناول أي دواء للسكري.

وأعطي فريق أغذية تحتوي على أقل من 40 جرامًا من الكربوهيدرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وأقل من 60 جرامًا للأشهر التالية من 3 وحتى 6 أشهر.

فقدان الوزن

وقارن الباحثون فحوصات المجموعتين، الأولى وهي التي تتناول نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، والأخرى التي استمرت في نظامهما الغذائي العادي، ووجدوا انخفاضًا في الهيموجلوبين السكري A1C بالنسبة للمجموعة الأولى.

كذلك وجد العلماء أن الأشخاص في مجموعة النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات فقدوا الوزن أيضًا، علمًا بأن الدهون مثلت ما يقرب من نصف السعرات الحرارية التي يتناولها الأشخاص في المجموعة منخفضة الكربوهيدرات، لكن الدهون كانت في الغالب دهونا صحية أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة موجودة في أطعمة مثل زيت الزيتون والمكسرات.

وأوصت الإرشادات الغذائية أن ما بين 20 إلى 57 جرامًا، من الكربوهيدرات التي توفر 80 إلى 240 سعرة حرارية يوميًا، يعد أمرًا نموذجيًا في النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات.