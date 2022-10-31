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المغردون يشيدون بجمالها الطبيعي

هند صبري تتحدى فارق العمر

2022-10-31 الساعة 4:59
هند صبري تتحدى فارق العمر
المواطن - متابعة

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أشاد مغردون بالفنانة التونسية هند صبري، وذلك مع قرب احتفالها بعيد ميلادها الذي يحل في نوفمبر المقبل.

ودشن المغردون على موقع “تويتر” وسمًا بعنوان هند صبري، وذلك مع تداول صورتين لها وهي في عمر 14 عامًا وعمر 41 عامًا، حيث لم يظهر فارق العمر عليها.

وبدت هند صبري في الصورة التي التقطت في عمر 14، بنفس ملامحها الحالية مع تغييرات طفيفة.

جمال بدون عمليات

وأكد المغردون أنها لا تزال جميلة بوجه طبيعي دون القيام بأية عمليات تجميل، فقالت مغردة: “حلو لما الواحد يبقى طبيعي وما يسوي لا تجميل ولا فيلر ولا بوتكس يكبر بالعمر بطريقة جميلة”.

شخصية جميلة

وأضاف آخر: “قمر وإن تجاوزت الـ 114 فلم تزل الروح بجمالها بل وتزيد”، فيما أكدت أخرى أن شخصية هند صبري دائمًا ما تطغى على جمالها.

وتحتفل الفنانة هند صبري بعيد ميلادها يوم 20 نوفمبر من كل عام، حيث ولدت في عام 1979 في ولاية قبلي بتونس.

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