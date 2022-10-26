Icon

محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية Icon المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له Icon ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية Icon رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية  Icon محمد بن سلمان يضع السعودية كمركز عالمي للصناعة Icon رئيس وزراء باكستان يؤدي العمرة Icon محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء Icon انتهاء تصميم الحي النموذجي الأول في العلا Icon وزير الطاقة: السعوديون لا يديرون ظهورهم لأحد Icon ريما بنت بندر: الخلاف مع أمريكا ليس سياسيًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بسبب قضايا للاعبين سابقين في الناديين

110 ملايين ريال ترهق خزينتي الاتحاد والنصر

2022-10-26 الساعة 11:55
110 ملايين ريال ترهق خزينتي الاتحاد والنصر
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

سيكون ناديا الاتحاد والنصر ملزمين بدفع ما يقرب من 110 ملايين ريال على خلفية القضايا المرفوعة من اللاعبين عبدالرزاق حمدالله وبريجوفيتش وغاري رودريغيز ضد الناديين.

35 مليون ريال على النصر 

أصفر الرياض سيكون ملزمًا بدفع 13 مليون ريال لـ نجمه المغربي السابق حمدالله، بعد فسخ أصفر الرياض لعقد اللاعب بنوفمبر الماضي، مما جعل اللاعب يتقدم بشكوى ضد النادي العاصمي للفيفا وحُسمت لمصلحة المهاجم المغربي.

كذلك سيكون أصفر الرياض ملزمًا بدفع 22 مليون ريال للاعبه السابق البرازيلي جوليانو كمستحقات متأخرة.

عبدالرزاق حمدالله
عبدالرزاق حمدالله

75 مليون ريال غرامة الاتحاد

نادي الاتحاد لم ينجو من القضايا المرفوعة ضده حيث أصبح مطالبًا بسداد 40 مليون ريال للاعب الصربي بريجوفيتش، و35 مليون ريال لمصلحة اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز”، حيث سيصدر كاس قرارًا بإلزام العميد بدفع 75 مليون ريال للاعبين.

ألكسندر بريجوفيتش - الاتحاد
بريجوفيتش

المشاكل المالية ومبلغ الـ110 ملايين ريال الموجود على ناديي النصر والاتحاد، يثبت أن الفريقين يُعانيان على المستوى الإداري وسط غضب جماهيري من تلك الديون الطائلة على كاهلي الفريقين المنافسين على الألقاب بالموسم الحالي.

وكان جوليانو رفع قضيتين ضد أصفر الرياض، الأولى كانت بتحصيله المبالغ المالية التي خُصمت خلال فترة كورونا قبل سنتين من الآن.

بينما قرر حمدالله تقديم شكوى ضد النصر، بسبب عدم اقتناعه بالأسباب المشروعة التي أدت لفسخ عقده مع أصفر الرياض في نوفمبر الماضي.

جوليانو لاعب كورينثيانز الجديد
جوليانو

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض أسعار الذهب بالمملكة
السوق

انخفاض أسعار الذهب بالمملكة

السوق
أمير تبوك يعدد مزايا داون تاون
السعودية اليوم

أمير تبوك يعدد مزايا داون تاون

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة نيوم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة نيوم

حصاد اليوم
فعاليات متنوعة لجميع الفئات بمعرض الرياض للكتاب
السعودية اليوم

فعاليات متنوعة لجميع الفئات بمعرض الرياض للكتاب

السعودية اليوم
دولة عربية تتأهب لحالات الطوارئ النووية
العالم

دولة عربية تتأهب لحالات الطوارئ النووية

العالم
المملكة تدعو مجلس الأمن لتصنيف ميلشيات الحوثي...
السعودية اليوم

المملكة تدعو مجلس الأمن لتصنيف ميلشيات الحوثي...

السعودية اليوم
السفارة الأمريكية تهنئ مشاعل الشميمري
السعودية اليوم

السفارة الأمريكية تهنئ مشاعل الشميمري

السعودية اليوم
زيادة رأس مال أنعام القابضة لـ157.5 مليون...
السوق

زيادة رأس مال أنعام القابضة لـ157.5 مليون...

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه