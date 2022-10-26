110 ملايين ريال ترهق خزينتي الاتحاد والنصر

سيكون ناديا الاتحاد والنصر ملزمين بدفع ما يقرب من 110 ملايين ريال على خلفية القضايا المرفوعة من اللاعبين عبدالرزاق حمدالله وبريجوفيتش وغاري رودريغيز ضد الناديين.

35 مليون ريال على النصر

أصفر الرياض سيكون ملزمًا بدفع 13 مليون ريال لـ نجمه المغربي السابق حمدالله، بعد فسخ أصفر الرياض لعقد اللاعب بنوفمبر الماضي، مما جعل اللاعب يتقدم بشكوى ضد النادي العاصمي للفيفا وحُسمت لمصلحة المهاجم المغربي.

كذلك سيكون أصفر الرياض ملزمًا بدفع 22 مليون ريال للاعبه السابق البرازيلي جوليانو كمستحقات متأخرة.

75 مليون ريال غرامة الاتحاد

نادي الاتحاد لم ينجو من القضايا المرفوعة ضده حيث أصبح مطالبًا بسداد 40 مليون ريال للاعب الصربي بريجوفيتش، و35 مليون ريال لمصلحة اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز”، حيث سيصدر كاس قرارًا بإلزام العميد بدفع 75 مليون ريال للاعبين.

المشاكل المالية ومبلغ الـ110 ملايين ريال الموجود على ناديي النصر والاتحاد، يثبت أن الفريقين يُعانيان على المستوى الإداري وسط غضب جماهيري من تلك الديون الطائلة على كاهلي الفريقين المنافسين على الألقاب بالموسم الحالي.

وكان جوليانو رفع قضيتين ضد أصفر الرياض، الأولى كانت بتحصيله المبالغ المالية التي خُصمت خلال فترة كورونا قبل سنتين من الآن.

بينما قرر حمدالله تقديم شكوى ضد النصر، بسبب عدم اقتناعه بالأسباب المشروعة التي أدت لفسخ عقده مع أصفر الرياض في نوفمبر الماضي.