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وسط الأزمة التي تعيشها واشنطن 

أزمة النفط تجبر أمريكا على تخفيف العقوبات عن فنزويلا

2022-11-27 الساعة 5:10
أزمة النفط تجبر أمريكا على تخفيف العقوبات عن فنزويلا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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خففت أمريكا العقوبات المفروضة على دولة فنزويلا، حيث منحت شركة شيفرون تفويضًا محدودًا لاستئناف ضخ النفط بحسب شبكة CNN الأمريكية.

ويأتي ذلك بعد أن توصلت الحكومة الفنزويلية وجماعة المعارضة إلى اتفاق بشأن الإغاثة الإنسانية، وستواصل التفاوض من أجل حل الأزمة الاقتصادية والسياسية المزمنة في الدولة بما في ذلك التركيز على انتخابات 2024.

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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال 

ووصف مسؤول رفيع في إدارة بايدن القرار بأنه يأتي ضمن خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح لكنه أشار إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، حيث يعمل الطرفان نحو حل أكثر ديمومة للأزمة المستمرة.

تأثير القرار على أسعار النفط 

كما سلط المسؤول الضوء على الطبيعة المحدودة للترخيص، قائلاً إنهم لا يتوقعون أن يكون لذلك تأثير ملموس على أسعار النفط العالمية وأن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المفاوضات وليس رد فعل على ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الرخصة الفنزويلية العامة 41 والتي تسمح لشركة شيفرون باستئناف عمليات استخراج الموارد الطبيعية المحدودة في فنزويلا، وذلك لمدة 6 أشهر ويمكن للولايات المتحدة أن تلغيها في أي وقت.

أمريكا تخفف العقوبات على فنزويلا للاستفادة من نفطها

الأرباح والنفط يذهبان لـ أمريكا

بالإضافة إلى ذلك، فإن أي أرباح يتم تحقيقها ستذهب إلى سداد الديون لشركة شيفرون وليس لنظام الرئيس نيكولاس مادورو وفي الوقت نفسه، سيتم توريد نسبة من النفط المستخرج لـ أمريكا لكن لم يتم الإعلان عن هذه النسبة.

أمريكا تخفف العقوبات على فنزويلا للاستفادة من نفطها

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