Icon

الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
عقب انتقادات لحكومة طهران

أسطورة كرة القدم مهدد من النظام الإيراني

2022-11-28 الساعة 11:32
أسطورة كرة القدم مهدد من النظام الإيراني
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

تعرض أسطورة كرة القدم الإيرانية علي دائي، لتهديدات مختلفة هو وأسرته من قبل جهات وصفها بالمجهولة، إثر انتقاده النظام الحاكم في طهران.

تأييد الاحتجاجات

يأتي ذلك بعد أن انتقد دائي مقتل الفتاة مهسا أميني على يد قوات الأمن حيث تشهد البلاد منذ ذلك الحين احتجاجات واسعة.

قد يهمّك أيضاً
Img

مهلة تسوير الأراضي الفضاء حتى مارس 2023م

Img

ياسر الشهراني يُنقل إلى ألمانيا

ويعد علي دائي نجم الملاعب الإيرانية سابقًا، وهو أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإيراني واللاعب الذي تجاوز المائة هدف دولي.

اتهامات للغرب

وتشكل الاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق بسبب ملابس غير لائقة، أحد أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسة الحاكمة في البلاد منذ الثورة في 1979.

وكرر الحرس الثوري الإيراني، على لسان قائده حسين سلامي، أمس الأحد، اتهام الغرب بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها إيران، واصفاً المتظاهرين بالمغرر بهم. وعبر سلامي عن عزم بلاده مواجهة التدخل من قبل الغرب، داعياً من وصفهم بالمغرر بهم من قبل الغرب للعودة إلى حضن الدولة.

وتتهم طهران أعداءها في الخارج، بخاصة الولايات المتحدة، ومن تسمهم بعملائهم بالوقوف وراء الاضطرابات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع
السعودية اليوم

بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع

السعودية اليوم
36 مقاتلة صينية تحلق فوق تايوان
العالم

36 مقاتلة صينية تحلق فوق تايوان

العالم
أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب
أخبار رئيسية

أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب

أخبار رئيسية
7 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم...
الرياضة العالمية

7 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم...

الرياضة العالمية
برعاية الملك سلمان .. موهبة تطلق مؤتمر...
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان .. موهبة تطلق مؤتمر...

السعودية اليوم
زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته...
السعودية اليوم

زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته...

السعودية اليوم
تحذيرات بشأن شراء الذهب في مصر
السوق

تحذيرات بشأن شراء الذهب في مصر

السوق
خريطة الرحلات الجوية اليومية لمونديال 2022
الرياضة

خريطة الرحلات الجوية اليومية لمونديال 2022

الرياضة