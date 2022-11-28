أسطورة كرة القدم مهدد من النظام الإيراني

تعرض أسطورة كرة القدم الإيرانية علي دائي، لتهديدات مختلفة هو وأسرته من قبل جهات وصفها بالمجهولة، إثر انتقاده النظام الحاكم في طهران.

تأييد الاحتجاجات

يأتي ذلك بعد أن انتقد دائي مقتل الفتاة مهسا أميني على يد قوات الأمن حيث تشهد البلاد منذ ذلك الحين احتجاجات واسعة.

ويعد علي دائي نجم الملاعب الإيرانية سابقًا، وهو أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإيراني واللاعب الذي تجاوز المائة هدف دولي.

اتهامات للغرب

وتشكل الاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق بسبب ملابس غير لائقة، أحد أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسة الحاكمة في البلاد منذ الثورة في 1979.

وكرر الحرس الثوري الإيراني، على لسان قائده حسين سلامي، أمس الأحد، اتهام الغرب بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها إيران، واصفاً المتظاهرين بالمغرر بهم. وعبر سلامي عن عزم بلاده مواجهة التدخل من قبل الغرب، داعياً من وصفهم بالمغرر بهم من قبل الغرب للعودة إلى حضن الدولة.

وتتهم طهران أعداءها في الخارج، بخاصة الولايات المتحدة، ومن تسمهم بعملائهم بالوقوف وراء الاضطرابات.