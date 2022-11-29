أمين الناتو: سندفع ثمنًا باهظًا جراء الحرب الأوكرانية

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شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، على أنه من حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها، لافتًا إلى أن تداعيات الحرب ستدوم لسنوات طويلة.
وقال ستولتنبرغ، في كلمته باجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو، إن روسيا تفشل في حربها على أوكرانيا، وأضاف: دولنا تدفع ثمنًا باهظًا من جراء حرب أوكرانيا.
وأكد ستولتنبرغ، ضرورة ضمان سيادة أوكرانيا واستمرار دعمها، مشيرًا إلى أن الحلف لن يتراجع أبدًا عن دعم أوكرانيا.
وحول العلاقات مع الصين، قال ستولتنبرغ: سنبحث التحديات التي تمثلها. يجب تقييم اعتمادنا على الصين تجاريًا وفي مجالات أخرى.
وفي تصريحات سابقة أمس الاثنين، أوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن روسيا ستواصل على الأرجح مهاجمة شبكة الكهرباء والبنية التحتية للغاز في أوكرانيا، وكذلك الخدمات الأساسية فيها.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح الأحد الماضي، بأن روسيا ستشن بالتأكيد هجمات صاروخية جديدة على بلاده، ونبه قوات الدفاع والمواطنين إلى ضرورة الاستعداد للعمل معًا لتحمل العواقب.