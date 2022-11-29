Icon

التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لا تراجع عن دعم أوكرانيا

أمين الناتو: سندفع ثمنًا باهظًا جراء الحرب الأوكرانية

2022-11-29 الساعة 12:44
أمين الناتو: سندفع ثمنًا باهظًا جراء الحرب الأوكرانية
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، على أنه من حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها، لافتًا إلى أن تداعيات الحرب ستدوم لسنوات طويلة.

ثمن باهظ

وقال ستولتنبرغ، في كلمته باجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو، إن روسيا تفشل في حربها على أوكرانيا، وأضاف: دولنا تدفع ثمنًا باهظًا من جراء حرب أوكرانيا.

قد يهمّك أيضاً
Img

مواصلة سحب المياه من الطرق العامة في جدة

Img

تسجيل 61 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 74

وأكد ستولتنبرغ، ضرورة ضمان سيادة أوكرانيا واستمرار دعمها، مشيرًا إلى أن الحلف لن يتراجع أبدًا عن دعم أوكرانيا.

التعاون مع الصين

وحول العلاقات مع الصين، قال ستولتنبرغ: سنبحث التحديات التي تمثلها. يجب تقييم اعتمادنا على الصين تجاريًا وفي مجالات أخرى.

وفي تصريحات سابقة أمس الاثنين، أوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن روسيا ستواصل على الأرجح مهاجمة شبكة الكهرباء والبنية التحتية للغاز في أوكرانيا، وكذلك الخدمات الأساسية فيها.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح الأحد الماضي، بأن روسيا ستشن بالتأكيد هجمات صاروخية جديدة على بلاده، ونبه قوات الدفاع والمواطنين إلى ضرورة الاستعداد للعمل معًا لتحمل العواقب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطارات جدة تعتمد الخطة التشغيلية لتسهيل عبور...
السعودية اليوم

مطارات جدة تعتمد الخطة التشغيلية لتسهيل عبور...

السعودية اليوم
بورصة العملات الرقمية FTX تعلن إفلاسها رسميًا
السوق

بورصة العملات الرقمية FTX تعلن إفلاسها رسميًا

السوق
لقطات صادمة من انهيار عقار إمبابة
العالم

لقطات صادمة من انهيار عقار إمبابة

العالم
كوريا الشمالية تهدد برد فعل مدمر
العالم

كوريا الشمالية تهدد برد فعل مدمر

العالم
أمير الشرقية يكرم مواطنًا أنقذ طفلة
السعودية اليوم

أمير الشرقية يكرم مواطنًا أنقذ طفلة

السعودية اليوم
موريتانيا تستعد لإطلاق برنامج لـ الهيدروجين الأخضر
العالم

موريتانيا تستعد لإطلاق برنامج لـ الهيدروجين الأخضر

العالم
الجماهير العربية: قطر تُبدع
الرياضة

الجماهير العربية: قطر تُبدع

الرياضة
الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها
السعودية اليوم

الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها

السعودية اليوم