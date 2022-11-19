إصابة رياض شراحيلي قبل مواجهة الأرجنتين

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كشف المنتخب السعودي، قبل قليل تفاصيل إصابة لاعبه رياض شراحيلي وذلك قبل يومين من مواجهة المنتخب الأرجنتيني في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وذكر الأخضر أن شراحيلي يُعاني من إصابة عضلية، بعد الكشف عليه باستخدام أشعة الرنين المغناطيسي.
ويواصل الأخضر غدًا الأحد تدريباته في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، وستكون التدريبات مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
وكان المنتخب السعودي خاض آخر مباراة ودية له قبل المونديال أمام المنتخب الكرواتي وخسر بهدف دون رد يوم الأربعاء الماضي.
المنتخب السعودي سيواجه الأرجنتين يوم 22 نوفمبر ثم يواجه بولندا يوم 26 نوفمبر، ثم منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر.
وكانت جماهير الأخضر واصلت حضورها القوي في سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك من أجل تشجيع المنتخب السعودي الذي يشارك للمرة السادسة في تاريخه في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لجماهير المنتخب السعودي في سوق واقف وهي تُغني أجزاء من أغنية ” الله يا منتخبنا” لـ الفنان طلال أسامة، وأجزاء أخرى من أغنية ” يا أخضر معاك الله” للفنان راشد الماجد.