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يحتضن المباراة النهائية

استاد لوسيل يجذب الأنظار قبل مونديال 2022

2022-11-05 الساعة 3:40
استاد لوسيل يجذب الأنظار قبل مونديال 2022
المواطن - الرياض

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يُعد استاد لوسيل أبرز الملاعب التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، خاصة أنه سيحتضن المباراة النهائية.

ملاعب مونديال 2022

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات المونديال، يوم 20 نوفمبر بالمواجهة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر، وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 32 منتخبًا.

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ويُقام مونديال 2022 في 8 ملاعب، وهي؛ ملعب البيت الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية، استاد أحمد بن علي، استاد الجنوب، استاد الثمامة، استاد المدينة التعليمية، استاد خليفة الدولي واستاد 974، بجانب استاد لوسيل.

ملعب البيت
ملعب البيت – المصدر qatar2022

استاد لوسيل الأبرز

وتبلغ سعة استاد لوسيل 80 ألف مشجع، وسيحتضن 10 مباريات في نهائيات كأس العالم 2022، وستكون البداية مع مباراة السعودية والأرجنتين يوم 22 نوفمبر، بجانب المباراة النهائية، الأمر الذي جذب الأنظار إليه.

وأُقيم حفل بوليود الموسيقي بالأمس ضمن فعاليات “درب لوسيل”، ليصبح اسم استاد لوسيل ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، اليوم السبت، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

استاد لوسيل
استاد لوسيل – المصدر qatar2022

وأبدت الجماهير إعجابها الشديد بتصميم الاستاد الأبرز بالمونديال، وتوقعت أن يكون عدد الحضور كبيرًا في مباراة السعودية والأرجنتين، وتمنوا ظهور الأخضر بشكل مميز في النسخة الجديدة.

وسيبدأ الأخضر مشواره في مونديال بمواجهة قوية ضد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، يوم 22 نوفمبر، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ويختتم مشواره في مرحلة المجموعات بلقاء المكسيك، يوم 30.

الأخضر قبل كأس العالم قطر
لاعبو المنتخب – المصدر saff

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