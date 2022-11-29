كشفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أمس الاثنين، أنه يجري الإعداد لعقوبات أوروبية جديدة ضد إيران بداية الشهر المقبل.

دعم الشعب الإيراني

جاء ذلك فيما صوت البرلمان الفرنسي لصالح قرار يدعم الشعب الإيراني في مواجهة قمع النظام له.

ووافق البرلمان الفرنسي الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع، أمس الاثنين، على قرار لدعم الشعب الإيراني يدين خصوصًا تقييد الحريات وحقوق النساء.

بالإجماع

وحاز القرار على إجماع النواب الذين صوتوا، وعددهم 149 نائبًا، فيما رحبت كل الأطياف السياسية بالقرار.

واستنكر القرار بأشد العبارات القمع الوحشي والمعمم الممارس ضد متظاهرين غير عنفيين، ويندد بممارسة التعذيب ويؤكد دعمه الشعب الإيراني في تطلّعه إلى الديمقراطية واحترام حقوقه وحرياته الأساسية، كما يدعو نص القرار إلى الإفراج الفوري عن رعايا فرنسيين محتجزين تعسفيًّا.

وطالب النائب عن حزب النهضة الأغلبية الرئاسية أدريان غومي المتحدّرة عائلته من إيران، بتوجيه رسالة قوية بالتصويت على نص الأغلبية هذا.